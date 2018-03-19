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    20 Mart 2018, Salı

    BASKETBOL

    Cavaliers'ta şok ayrılık

    Cavaliersta şok ayrılık
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından 'ın başantrenörü , sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktı.

    Lue, Cavaliers'ın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Göğüs kafesimdeki ağrı başta olmak üzere yıl boyunca bazı rahatsızlıklar yaşadım. Tahlillere rağmen kesin sebebin ne olduğu anlaşılamadı. Doktorlarla yaptığım görüşmeler sonucu hem sağlığım hem de takım için en doğrusunun, başantrenörlükten çekilmem olduğuna karar verdim." ifadelerine yer verdi.

    Son 3 finalinde de boy gösteren Cavaliers'ın, 2016'da tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşamasında büyük payı olan Lue, Cavaliers'ın büyük hissedarı Dan Gilbert, genel menajer Koby Altman ve sağlık ekibine desteklerinden ötürü teşekkür etti.


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