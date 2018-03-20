20 Mart 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Özel konuklar, Anadolu Efes oyuncuları için çıkış koridoru oluşturacak
Dünya Down Sendromu Günü kutlamalarına sahne olacak karşılaşmada aynı zamanda down sendromlu konukları, Anadolu Efes oyuncuları için çıkış koridoru oluşturacaklar.
Anadolu Efesliler, bu sayede sahaya özel konuklarının desteğini alarak çıkacak ve "Gerçek Dostlar, Kromozom Saymaz" diyecekler.
Anadolu Efes, down sendromlu vatandaşları Sinan Erdem Spor Salonu'na davet ediyor
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nün Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tüm basketbolseverler ile birlikte kutlanacağı maç için Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm down sendromlu bireyleri Khimki Moskova karşılaşmasına davet ediyor.
Bu özel uygulama kapsamında iki aile üyesi veya eğitmenleri ile birlikte Sinan Erdem Spor Salonu'na gelecek olan down sendromlu basketbolseverler salon dışındaki gişeden ücretsiz maç biletlerini alabilecekler.
Anadolu Efes Dünya Down Sendromu Günü’nü unutmadı
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018
Dünya genelinde 21 Mart’ta kutlanan Dünya Down Sendromu Günü’nün 2018’deki en önemli durağı, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki Anadolu Efes-Khimki Moskova maçı olacak.
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maçlar gününde Sinan Erdem Spor Salonu'nda Khimki Moskova'yı ağırlayacak. Karşılaşma, 21 Mart Çarşamba günü 20.45'te başlayacak.
Özel konuklar, Anadolu Efes oyuncuları için çıkış koridoru oluşturacak
Dünya Down Sendromu Günü kutlamalarına sahne olacak karşılaşmada aynı zamanda down sendromlu konukları, Anadolu Efes oyuncuları için çıkış koridoru oluşturacaklar.
Anadolu Efesliler, bu sayede sahaya özel konuklarının desteğini alarak çıkacak ve "Gerçek Dostlar, Kromozom Saymaz" diyecekler.
Anadolu Efes, down sendromlu vatandaşları Sinan Erdem Spor Salonu'na davet ediyor
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nün Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tüm basketbolseverler ile birlikte kutlanacağı maç için Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm down sendromlu bireyleri Khimki Moskova karşılaşmasına davet ediyor.
Bu özel uygulama kapsamında iki aile üyesi veya eğitmenleri ile birlikte Sinan Erdem Spor Salonu'na gelecek olan down sendromlu basketbolseverler salon dışındaki gişeden ücretsiz maç biletlerini alabilecekler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ