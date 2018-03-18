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    18 Mart 2018, Pazar

    BASKETBOL

    LeBron'dan 70. "triple double"

    LeBrondan 70. triple double
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Chicago Bulls'u 114-109 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyetin mimarı olan yıldız oyuncu LeBron James, kariyerindeki 70. "triple double"a imza attı.

    NBA'e 11 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u 114-109'luk skorla geçti.

    Cavaliers'ın all-star oyuncusu LeBron James, 33 sayı, 13 ribaunt ve 12 asistle bu sezon 15'inci, kariyerinde 70. defa üç istatistikte çift hanelere ulaştı ve takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

    Öte yandan LeBron James, 15 yıllık NBA kariyerinde ilk kez bir sezonda 15 "triple double" yaptı.

    Jeff Green 21, Jordan Clarkson 19 ve Ante Zizic ise 14 sayıyla Cavaliers'ın maçı kazanmasına katkı sağladı.

    Bulls'ta Denzel Valentine'nin 34 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ile Bobby Portis'in 15'er sayı ve ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    Portland Trail Blazers seriyi sürdürdü
    Batı Konferansı'nın 3. sırasında yer alan Portland Trail Blazers sahasında Detroit Pistons'u 100-87 yenerek art arda 12. galibiyetini elde etti.

    Blazers'ta Damian Lillard 24 sayı, 8 asist ve 7 ribauntluk performansıyla takımının galibiyet serisini 12 maça çıkarmasında önemli rol oynadı. Ev sahibinde CJ McCollum 16 sayı, 6 ribaunt, Jusuf Nurkic 13 sayı, 8 ribaunt ve Al-Farouq Aminu 10 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkı yapan diğer isimler oldu.

    Pistons'ta Andre Drummond'un 18 sayı ve 22 ribauntluk performansı yenilgiyi engelleyemedi.

    Sonuçlar

    Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 122-117

    Washington Wizards-Indiana Pacers: 109-102

    New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 101-107

    Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 114-106

    New York Knicks-Charlotte Hornets: 124-101

    Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 109-114

    Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 101-94

    San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 117-101

    Utah Jazz-Sacramento Kings: 103-97

    Phoenix Suns-Golden State Warriors: 109-124

    Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 100-87

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