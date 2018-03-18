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    18 Mart 2018, Pazar

    BASKETBOL

    Fenerbahçe Doğuş'tan galibiyet

    Fenerbahçe Doğuştan galibiyet
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka'yı 76-69 yendi.

    Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 18. galibiyeti elde etti. Yeşil-siyahlılar ise 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.

    Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Darüşşafaka, Eric'in kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 7-6 üstün geçti. İki ekip de pota altından karşılıklı sayılar bulurken ilk çeyrek 18-18 eşitlikle sona erdi.

    İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Fenerbahçe Doğuş, Vesely'nin sayılarıyla 14. dakikayı 27-22 üstün tamamladı. Sarı-lacivertliler, hücum fırsatlarını değerlendiremeyen Darüşşafaka karşısında 18. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 40-30. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 45-36 önde gitti.

    İkinci yarıya Johnson'un etkili oyunuyla 10-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka, 24. dakikanın içinde yeniden öne geçti: 45-46. Ardından mola dönüşü savunmayı sertleştiren ve 9-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 27. dakikayı 8 sayı (54-46) farkla önde tamamladı. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 62-54 üstün girdi.

    Son çeyrek de karşılıklı sayılarla başladı. Eric'in sportmenlik dışı faulü sonrası sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 71-60. Kidd'in dış atışlardan bulduğu sayılarla Darüşşafaka farkı azaltsa da Fenerbahçe Doğuş, sahadan 76-69 galip ayrıldı.

    Karşılaşma öncesi salondaki ekranlarda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video yayınlandı.

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