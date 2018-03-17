Banvit deplasmanda güldü

Bu sonuçla Banvit, ligdeki 13. galibiyetini aldı. TOFAŞ ise 4. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya Caloiaro ve Vidmar'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan Banvit, 5. dakikayı 11-6 üstün geçti. Rakibinin etkili başlangıcına sert savunma yaparak karşılık vermeye çalışan TOFAŞ, Crocker ve Henry ile set hücumlarında sayı bulsa da kalan bölümde pota altını iyi kullanmaya devam eden konuk ekip, ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Rıdvan Öncel'in üst üste sayılarıyla başlayan Banvit, 8-0'lık seri yakalayarak 12. dakika içinde skoru 31-21'e getirdi. Banvit, Kulig ve Şehmus Hazer'in basketleriyle 13. dakikada farkı 16 sayıya (23-39) çıkarsa da TOFAŞ; Mejia, Crocker ve Morgan üçlüsüyle oyuna tutundu ve farkı indirdi. Soyunma odasına, Banvit'in 43-42 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyodun başında Owens ile basket bulan TOFAŞ, maçta ilk kez öne geçti: 44-43. Henry ve Mejia'nın sayılarıyla 27. dakikada farkı 6 sayıya çıkaran (62-56) ev sahibi ekip, kalan bölümde de iyi oyununu sürdürerek final periyoduna 69-64 üstün gitti.

Son çeyreğe daha iyi başlayan taraf olan Banvit, rakibini top kayıplarına zorlayarak hızlı hücumlarda Rıdvan Öncel, Vidmar ve Taylor ile üst üste sayılar buldu, 11-0'lık seri yakalayarak skoru lehine çevirdi ve 32. dakikada skoru 75-69'a getirdi. Kalan dakikalarda üç sayılık atışlarda yüksek yüzde yakalayan Banvit, TOFAŞ'ın tekrar skorda geri gelmesine izin vermedi ve maçtan 104-93 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 17 sayı üreten Morgan, maçın en skorer ismi olurken, Banvit'te 16 sayı kaydeden Caloiaro galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Halit Can Cihan

TOFAŞ: Crocker 15, Mejia 14, Henry 16, Kadji 15, Muhsin Yaşar, Morgan 17, Barış Ermiş 6, Yiğit Arslan 4, Owens 6

Banvit: Thomas 10, Vidmar 13, Rautins 10, Taylor 7, Caloiaro 16, Şehmus Hazer 13, Kulig 7, Tolga Geçim 12, Erkin Şenel 2, Rıdvan Öncel 14

1. Periyot: 21-26

Devre: 42-43

3. Periyot: 69-64

Beş faulle çıkan: 37.55 Kulig (Banvit)