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İstanbul Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı, sol dizinden operasyon geçirdi

İstanbul Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı'dan kötü haber geldi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, sol dizindeki menisküs problemi nedeniyle ameliyat edildi.

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İstanbul Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı, sol dizinden operasyon geçirdi

İstanbul Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı, sol dizinden ameliyat edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Yusuf Sarı, Acıbadem Maslak Hastanesinde ameliyat edildi. Sol diz artroskopi menisküsü ameliyatı yapılan oyuncumuza 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sahalara en kısa sürede sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz."

Yusuf Sarı, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi.

#İstanbul Başakşehir #Yusuf Sarı
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