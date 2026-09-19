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Başakşehir-Gençlerbirliği CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 6. hafta

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Başakşehir ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Başakşehir'in evinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Başakşehir-Gençlerbirliği CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 6. hafta

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Başakşehir ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Başakşehir'in evinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Başakşehir-Gençlerbirliği CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 6. hafta - 1

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Saba, Kemen, Umut, Skov Olsen, Brnic, Shomurodov, Selke

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Thalisson, Abdurrahim, Diabate, Traore, Oğulcan, Tongya, Tiago, Mendes

BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir-Gençlerbirliği maçı 19 Eylül Cumartesi saat 20.00'de başladı.

BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

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