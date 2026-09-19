Başakşehir-Gençlerbirliği CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 6. hafta

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Başakşehir ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Başakşehir'in evinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...