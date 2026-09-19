Başakşehir FK evinde Gençlerbirliği'ni farklı yendi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir FK, evinde Gençlerbirliği'ni farklı mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.

İstanbul temsilcisi rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Başakşehir'in galibiyet golleri 9. dakikada Skov Olsen, 33 ile 65. dakikalarda Eldor Shomurodov ve 53. dakikada penaltıdan Davie Selke'den geldi.

Bu sonuçla Başakşehir 7 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.

Başakşehir ligin 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Amed SF'yi ağırlayacak.