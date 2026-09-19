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Başakşehir FK evinde Gençlerbirliği'ni farklı yendi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir FK, evinde Gençlerbirliği'ni farklı mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Başakşehir FK evinde Gençlerbirliği'ni farklı yendi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.

İstanbul temsilcisi rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Başakşehir'in galibiyet golleri 9. dakikada Skov Olsen, 33 ile 65. dakikalarda Eldor Shomurodov ve 53. dakikada penaltıdan Davie Selke'den geldi.

Bu sonuçla Başakşehir 7 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.

Başakşehir ligin 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Amed SF'yi ağırlayacak.

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