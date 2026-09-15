Göksel Gümüşdağ'dan Nuri Şahin açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 5 haftasında sadece 1 galibiyet alan Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT SPOR'a özel açıklama yaptı. Gümüşdağ, Nuri Şahin'in takımdaki geleceğine de değindi. İşte o sözler...

Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, Nuri Şahin'in takımdaki geleceğine dair açıklama yaptı.

Göksel Gümüşdağ, "Her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık. Ancak daha ligin 5. haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok. Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız. Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız." diye konuştu.

UEFA Konferans Ligi'nden elenen ve Süper Lig'de ise geride kalan 5 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, 4 puanla 13. sırada yer alıyor.