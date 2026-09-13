Luke Benstead: Kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Luke Benstead, Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilginin ardından savunmadaki sorunlara dikkat çekti. Benstead, "Yükselişe geçeceğimizden şüphem yok ama kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 5-0 mağlup olan İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Luke Benstead, "Yükselişe geçeceğimizden şüphem yok ama kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.

Diyarbakır Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Benstead, skorun maçın hikayesini anlattığını belirterek "Ceza sahasında savunma yapma konusunda ciddi problemlerimiz vardı. Bu şekilde temassız bir savunma yaptığınız zaman ne yazık ki sonucu ağır olabiliyor. En iyi seviyemizde değildik bugün. Ben kendi adıma bütün sorumluluğu da alıyorum. Oyuncularımız da kendi sorumluluklarını alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Benstead, "Tekrar yükselişe geçeceğimizden şüphem yok ama kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.