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Başakşehir'de ayrılık! Matchoi Djalo...

RAMS Başakşehir, futbolcusu Matchoi Djalo’nun Portekiz Premier Lig ekiplerinden Nacional’e transfer olduğunu duyurdu.

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Başakşehir'de ayrılık! Matchoi Djalo...

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Matchoi Djalo'ya kulübe verdiği emekler için teşekkür edilerek, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dilendi. Başakşehir FK, "Futbolcumuz Matchoi Djalo, Portekiz Premier Lig ekiplerinden Nacional'e transfer olmuştur. Djalo'ya kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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