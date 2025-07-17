RAMS Başakşehir-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden RAMS Başakşehir, Avrupa yolculuğu öncesinde önemli bir sınava çıkıyor. UEFA Konferans Ligi ön eleme maçları öncesi form grafiğini yukarıya taşımak isteyen turuncu-lacivertliler, Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile hazırlık mücadelesi oynayacak. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yeni sezona hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen İstanbul ekibi, bu zorlu karşılaşmada oyun planlarını sahaya yansıtmak istiyor. Peki, RAMS Başakşehir-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?