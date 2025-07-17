RAMS Başakşehir-Fortuna Düsseldorf maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren RAMS Başakşehir, güçlü Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertliler, bu zorlu randevuyla hem fiziksel formunu test edecek hem de UEFA Konferans Ligi ön eleme maçları öncesi eksiklerini görme fırsatı yakalayacak. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan İstanbul ekibi, Avrupa'da başarılı bir yolculuk için her ayrıntıyı değerlendiriyor. Peki, RAMS Başakşehir-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda?
RAMS BAŞAKŞEHİR-FORTUNA DUSSELDORF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.