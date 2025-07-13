RAMS Başakşehir-Hertha Berlin maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’da yoğun tempoyla sürdüren RAMS Başakşehir, güçlü rakibi Hertha Berlin ile karşı karşıya geliyor. UEFA Konferans Ligi’ne ön eleme turundan başlayacak olan turuncu-lacivertliler, bu zorlu Avrupa serüveni öncesinde hem fiziksel hem de taktiksel olarak en üst seviyeye çıkmayı hedefliyor. Peki, RAMS Başakşehir-Hertha Berlin maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?