RAMS Başakşehir-Hertha Berlin hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan RAMS Başakşehir, hazırlık çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor. UEFA Konferans Ligi macerasına ön eleme turundan başlayacak olan turuncu-lacivertliler, Alman temsilcisi Hertha Berlin ile hazırlık maçı oynayacak. Turuncu-lacivertli ekibin taraftarları ise "RAMS Başakşehir-Hertha Berlin hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun yanıtını heyecanla bekliyor. İşte detaylar...
RAMS BAŞAKŞEHİR-HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir-Hertha Berlin hazırlık maçı 13 Temmuz Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma Hertha Berlin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.