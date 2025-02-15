Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK maçını birlikte takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, evinde Bodrum FK ile karşılaşıyor. Bu müsabakanın önemli konukları da vardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski yardımcı antrenörü olan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais'i, İstanbul deplasmanında yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı stadyumdan izledi.

Mourinho ile Montella'nın bir süre sohbet ettiği görüldü.