UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Başakşehir, Belçika ekibi Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.
Başakşehir Piatek'in 74. dakikada attığı golle öne geçti.
Maçın 82. dakikasında Cercle Brugge Paris Josua Brunner ile skoru 1-1'e getirdi.
Bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde 6 puan toplayan Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️GOOOLLL! Beklediğimiz gol Piatek'ten geldi! Başakşehir deplasmanda önde!! pic.twitter.com/TxwUpRsoRu— TRT Spor (@trtspor) December 19, 2024
Cercle Brugge, Brunner'in attığı golle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/1jE6ZU8VqD— TRT Spor (@trtspor) December 19, 2024