Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma yeşil beyazlıların 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32, 50 ve 73.dakikada Alassane Ndao kaydedip hat-trick yaptı. Başakşehir'in sayıları ise 45+2.dakikada Jerome Opoku ve 90+3. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Konyaspor ligde 14 puana yükseldi, Başakşehir ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

RECEP UÇAR İLE İLK GALİBİYET

Teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırıp yerine Recep Uçar'ı getiren Konyaspor, 49 yaşındaki teknik direktörün yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Uçar, ayrıca Konyaspor'un 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Konyaspor, Süper Lig'de en sonki 3 puanını 6 Ekim tarihinde Eyüpspor'a karşı sahasında almıştı.