Trendyol Süper Lig'in 15. hafta kapanış maçında RAMS Başakşehir sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

Atakaş Hatayspor: Erce, Burak, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rui Pedro, Funsho Bamgboye, Joelson Fernandes, Aboubakar

RAMS BAŞAKŞEHİR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor maçı 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.