UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Slovenya deplasmanında NK Celje'ye karşı oynadığı mücadeleyi 5 - 1 kaybetti. Maçın 11'leri şu şekildeydi;
NK Celje: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys
Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Crespo, Berat, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada T. Svetlin'in golü ile ev sahibi takım açılışı yaptı: 1 - 0
Dakika 30'da farkı 2'ye çıkaran gol I. Brnic'den geldi: 2 - 0
S. Seşlar'in 35. dakikadaki golü ile ilk yarının skoru belirlendi ve Celje, devre arasında önde girdi: 3 - 0
A. Kucys, dakika 51'de farkı 4'e çıkardı: 4 - 0
D. Pelkas, 75. dakikada Başakşehir adına karşılaşmadaki ilk golü kaydetti: 4 - 1
A. Kucys'in dakika 77'deki golü ile fark tekrardan 4 oldu: 5 - 1
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz Başakşehir, Slovenya'dan puan almayı başaramadı.