Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki 4. hafta karşılaşmasında Moldova ekibi Petrocub'ı konuk ediyor.

Başakşehir - Petrocub maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI İLK 11'LERİ BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Onur, Pelkas, Keny, Piatek, Figueiredo

PETROCUB: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douania, Platica, Lungu, Diallo, Demian, Ambros, Lupan

BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Petrocub maçı saat 18.30'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GOLE OFSAYT ENGELİ

Petrocub'ın 4. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

SAHASINDA 30. MAÇ

RAMS Başakşehir, Petrocub mücadelesiyle Avrupa kupalarında 30. iç saha maçını oynuyor.

İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 29 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 46 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 31 golü engelleyemedi.