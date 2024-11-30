Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Başakşehir ile Göztepe, Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde....
BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI 11'LER:
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Crespo, Kemen, Deniz, Davidson, Piatek
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Victor, Matsuki, Dennis, Juan, Romulo
BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Göztepe maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.