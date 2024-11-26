UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, Petrocub ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

İŞTE ATAN'IN SÖZLERİ:

Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kazanıp, devre arasına kadar olan hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Oyuncularla yaptığımız toplantıda, iki tane hedef koyduk. Birincisi Avrupa'da ilk 24'te olmak ve play-off'a kalmak ikincisi de ilk 4'ten fazla uzaklaşmamak. Bu ikisini gerçekleştirmek için önümüzde 9 maç var. Yarın oyuncularıma çok güveniyorum. Bazı kararlar da aldık. Oyuncularımı iyi görüyorum. Maçın saatini heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorum. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum

"BERKAY ÖZCAN KADRO DIŞI"

Öncelikle çok bu konuyu buraya taşımak istemiyordum. Berkay Özcan bizimle birlikte olmayacak artık. Bu benim isteğim ve yönetimle yaptığımız toplantıdan sonra ortak aldığımız bir karar.