İşte Kopenhag - Başakşehir maçının hakemi!

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. haftasında deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Joey Kooij yönetecek.

UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Başakşehir, deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Karpen Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Joey Kooij düdük çalacak. Kooij'in yardımcılıklarını Joost van Zuilen ve Patrick Inia yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Alex Bos olacak.

Zorlu maçta VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Jeroen Manschot oturacak. Yardımcı VAR olarak da Erwin Blank görev alacak.