Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 10. hafta maçında Başakşehir ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Başakşehir ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:

Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Pelkas, Crespo, Davidson, Figueiredo.

Eyüpspor: Berke, Dubois, Claro, Robin Yalçın, Caner, Melih, Ampem, Shelvey, Emre, Ahmed, Thiam.

BAŞAKŞEHİR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Eyüpspor maçı saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.