Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Başakşehir ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:
Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Pelkas, Crespo, Davidson, Figueiredo.
Eyüpspor: Berke, Dubois, Claro, Robin Yalçın, Caner, Melih, Ampem, Shelvey, Emre, Ahmed, Thiam.
BAŞAKŞEHİR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Eyüpspor maçı saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.