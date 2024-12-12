Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti.
Temsilcimize galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Deniz Türüç, 18. dakikada Miguel Crespo ve 68. dakikada Krzysztof Piatek'den geldi. Heidenheim'ın golünü ise 61.dakikada Mathias Honsak kaydetti.
AVRUPA'DA BU SEZON İLK GALİBİYET
Bu karşılaşmayla birlikte Başakşehir bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı ve Konferans Ligi'nde 5 puanla 22'nci sıraya yükseldi, Heidenheim ise 9 puanla 11. sıraya geriledi
Konferans Ligi'nin 6. haftasında Başakşehir, Cercle Brugge deplasmanına konuk olacak, Heidenheim ise sahasında St. Gallen'i ağırlayacak.