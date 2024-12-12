UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Başakşehir evinde Heidenheim'i konuk etti. Temsilcimiz rakibini mağlup ederek bu sezonki ilk 3 puanını almayı başardı. İşte detaylar...

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti.

Temsilcimize galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Deniz Türüç, 18. dakikada Miguel Crespo ve 68. dakikada Krzysztof Piatek'den geldi. Heidenheim'ın golünü ise 61.dakikada Mathias Honsak kaydetti.

AVRUPA'DA BU SEZON İLK GALİBİYET

Bu karşılaşmayla birlikte Başakşehir bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı ve Konferans Ligi'nde 5 puanla 22'nci sıraya yükseldi, Heidenheim ise 9 puanla 11. sıraya geriledi

Konferans Ligi'nin 6. haftasında Başakşehir, Cercle Brugge deplasmanına konuk olacak, Heidenheim ise sahasında St. Gallen'i ağırlayacak.