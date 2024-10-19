Çağdaş Atan: Canımızı acıtan bir gol yedik!
Fırtına 3 puanı 90+1'de kaptı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
SPORA BAŞLARKEN YAPILAN 5 HATA❌
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