UEFA Konferans Ligi'ne katılmak isteyen temsilcimiz RAMS Başakşehir, taraftarı önünde İrlanda temsilcisi St. Patricks ile karşı karşıya geliyor.
BAŞAKŞEHİR - ST. PATRICKS MAÇI İLK 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson
St. Patricks: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia
BAŞAKŞEHİR'DEN 55 MAÇTA 21 GALİBİYET
Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 55 maçta 21 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.
Başakşehir, St. Patricks maçını kazanarak tur atlamak istiyor. Peki Başakşehir - St. Patricks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin detaylar…
BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCKS MAÇI NE ZAMAN?
Kazanan takımın adını Konferans Ligi'ne yazdıracağı Başakşehir - St. Patricks maçı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MACAR HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Balazs Berke yönetecek, yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.
BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?
Başakşehir'e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek. Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.