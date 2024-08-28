Başakşehir - St Patricks maçı CANLI İZLE | Başakşehir - St Patricks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanş maçında Başakşehir, İstanbul’da St. Patrick’s takımını konuk ediyor. İrlanda'daki ilk maçta 0-0 berabere kalan Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu’ndaki rövanşta galip gelmesi durumunda turu geçecek. Macar hakem Balazs Berke'nin yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel kadrolar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 28.08.2024- 18:06 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024- 18:11