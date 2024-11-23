Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında kendini tehlikeli bölgeden kurtarmak isteyen Gaziantep FK sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor.
Mücadelenin ilk 11'leri:
Gaziantep FK: Dioudis, M'Bakata, Arda, Ertuğrul, Mustafa, Kozlowski, Ndiaye, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Halil.
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Ömer Faruk, Berkay, Serdar, Piatek.
GAZİANTEP - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Gaziantep FK - Başakşehir arasında oynanan maç 23 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.