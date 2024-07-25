Başakşehir, Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında La Fiorita ile karşı karşıya gelecek. Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında ilk sınavını verecek olan Başakşehir, sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmek istiyor. Peki Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman, hangi kanalda? Saat kaçta? Çağdaş Atan'ın sahaya sürdüğü ilk 11 açıklandı.

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Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Başakşehir, La Fiorita ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - LA FIORITA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - La Fiorita maçı 25 Temmuz Perşembe günü 20.45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - LA FIORITA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz, Pelkas, Davidson, Figueiredo

La Fiorita: Vivan, M. Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, N. Mazzotti, Cicarelli, Guerri, Di Modugno, Semprini, Casolla