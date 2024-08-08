UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Rams Başakşehir, deplasmanda Iberia Tiflis ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı ve rövanş maçı öncesi avantajı elde etti. | Son dakika spor haberleri

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis, sahasında temsilcimiz Rams Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Mücadele turuncu-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Davidson kaydetti. Bu sonuçla Başakşehir, birlikte rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

İşte Başakşehir'in golü

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Pelkas'ın pasında Kemen, ceza sahasında topla buluştu. Kemen'in şutunda, top kalenin yanından auta çıktı.

45+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Piatek, Pelkas'ın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Makaridze gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

83. dakikada Mamatsashvili'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Dönen topa Cheickne'nin kale sahasında yaptığı vuruşta kaleci Muhammed bir kez daha gol şansı tanımadı.

87. dakikada Başakşehir golü buldu. Davidson, Kemen'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kale sahası önündeki Davidson, yerden yaptığı vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1

Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.