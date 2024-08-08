İşte RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının ardından güncel ülke puanımız!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 mağlup oldu. Temsilcimiz RAMS Başakşehir ise, Iberia Tiflis ile karşılaştı. RAMS Başakşehir, rakibini 1-0 mağup etti. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Rapid Wien ile karşılaştı. Mücadele temsilcimiz Trabzonspor'un 1-0 yenilgisi ile sonuçlandı. İşte oynanan maçların ardından güncel ülke puanımız...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2024- 22:04