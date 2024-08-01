La Fiorita Başakşehir maçı CANLI İZLE | Başakşehir Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, evinde 6-1 mağlup ettiği La Fiorenta ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çağdaş Atan yönetimizdeki turuncu-lacivertliler, San Marino takımını elemesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki La Fiorita - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita ile kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleden 6-1'lik galibiyetle ayrılan İstanbul takımı, La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri merak ediliyor. Peki La Fiorita - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORITA - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

La Fiorita: Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Felipe, Cicarelli, Semprini, Toccacelli, Greco, Casolla, Olcese

Başakşehir: Deniz, Duarte, Hamza, Ba, Ömer Ali, Onur, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek

LA FİORİTA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Fiorita - Başakşehir maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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AVRUPA'DA 52. RANDEVU

Söz konusu müsabakayla turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında 52. randevusuna çıkacak. İstanbul ekibi, geride kalan 51 maçta 18 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 12 beraberlik yaşadı.

Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçta rakibi 6-1'lik skorla mağlup ederek, rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etti.

EN FARKLI GALİBİYET

Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita ile evinde oynadığı ilk maçta rakibi 6-1 mağlup etti. İstanbul ekibi, bu sonuçla birlikte kulüp rekorunu kırdı ve Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertlilerin daha önceki en farklı galibiyetini 8 Eylül 2022 tarihinde UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts ile deplasmanda oynadığı maçta 4-0'lık skorla almıştı.

Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Iberia 1999 - Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Söz konusu eşleşmede oynanan ilk maçı Iberia 1999 sahasında 2-0 kazandı.

İSVEÇ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

La Fiorita - Başakşehir mücadelesinde İsveç Futbol Federasyonu'ndan Granit Maqedonci düdük çalacak. Maqedonci'nun yardımcılıklarını Robin Wilde ve Simon Kristensson yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Victor Wolf olacak.