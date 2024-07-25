Başakşehir - La Fiorita maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz RAMS Başakşehir evinde La Fiorita ile kozlarını paylaşıyor. RAMS Başakşehir - La Fiorita mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - LA FIORITA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başakşehir - La Fiorita maçı 25 Temmuz Perşembe günü 20.45'te TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz, Pelkas, Davidson, Figueiredo
La Fiorita: Vivan, M. Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, N. Mazzotti, Cicarelli, Guerri, Di Modugno, Semprini, Casolla
BAŞAKŞEHİR - LA FIORITA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN