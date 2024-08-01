UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, evinde 6-1 mağlup ettiği La Fiorenta ile bu kez deplasmanda karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi bu maçı 4-0 kazanarak bir üst tura yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita ile kozlarını paylaştı.

İlk mücadeleden 6-1'lik galibiyetle ayrılan İstanbul takımı, rövanşta rakibini 4-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Başakşehir'in gollerini 13. dakika ile 90+2'de Krzysztof Piatek, 31. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 35. dakikada Hamza Güreler kaydetti.

İlk karşılaşmayı 6-1 kazanan Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Gürcistan ekibi Iberia Tbilisi oldu. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Başakşehir golü buldu. Organize gelişen atakta Berkay Özcan'ın ceza sahası içi sol kanadından son çizgiye inmeden yerden çıkardığı topta Piatek'in altıpasın hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

31'inci dakikada Piatek'in sağ kanattan içeriye yolladığı pası Pelkas kontrol etti. Bu oyuncu daha müsait pozisyondaki Davidson'a çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan sekip ceza sahası içi sol çaprazına açılan topu takip eden Ömer Ali meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

35'inci dakikada Deniz'in sağ çaprazdan yaptığı ortada Piatek arka direkte meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Hamza'ya indirdi. Bu oyuncunun kale çizgisinden yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.

İlk yarı Başakşehir'in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

90+1'inci dakikada Figueiredo'nun sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada Keny'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci kurtardı. Dönen topu takip eden Piatek'in altıpas içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-4.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele Başakşehir'in 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.