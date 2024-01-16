Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ sponsorluk anlaşmasında konuştu.

"SAVUNMASINI DEĞERLENDİRİP, BİR KARAR ALACAĞIZ"

Eden Karzev'in paylaşımıyla ilgili soruşturma başlattıklarını ve savunmasını değerlendirdikten sonra bir karar alacaklarını belirten Gümüşdağ, "Karzev bizim oyuncumuz. Kendisini bir paylaşımda bulunmuş sosyal medya hesabından. Biz de bunu fark edince idari direktörümüz Murat Yaman kendisini çağırıp bir disiplin soruşturması başlattığımızı ifade etti. Ben de talimatını verdim. Kendisinden savunmasını istedik. Savunmasında 'Ben savaşla değil barışla ilgili ifade kullanmak istedim. Savaş isteyen birisi değilim barış istiyorum' yanlış anlaşıldım, özür dilerim demiş ve paylaşımını kaldırmış. Ama buna rağmen bizlerin ve ülkemizin bu konuda hassasiyeti çok fazla. Kabul edilebilir bir durum değil. Biz de savunmasını değerlendirip, bir karar alacağız. Kendisi ayrıca emniyet ve savcılıkta da ifadesini verdi. Orada da aynı ifadeleri kullanmış" ifadelerini kullandı.