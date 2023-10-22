Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Samsunspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Samsunspor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasındaki oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.