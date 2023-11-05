Süper Lig'in 11'inci haftasında Başakşehir sahasında MKE Ankaragücü ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekip Başakşehir'in gollerini 14 ve 27'nci dakikalarda Piatek ile 75'inci dakikada Figueiredo kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 2'nci dakika Sowe, 20'nci dakikada Pedrinho ve 59'uncu dakikada Tolga Ciğerci'den geldi.

2'nci dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sağ köşede taç kullanan Hayrullah Bilazer, topu Sowe'a gönderdi. Bu oyuncunun kafa topuyla indirdiği topu Rodrigues kontrol etti. Ceza sahası içi sağ çaprazında Rodrigues'den topu alan Sowe, rakiplerini çalımlayarak sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1.

14'üncü dakikada Başakşehir'in beraberlik golü geldi. Orta alanda Serdar Gürler, kaptığı top sonrasında pasını Berkay Özcan'a aktardı. Berkay Özcan topu kontrol ettikten hemen sonra savunma arkasına sarkan Piatek'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol ettikten sonraki vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

20'nci dakikada MKE Ankaragücü karşılaşmada tekrar öne geçti. Orta alanda topla buluşan Efkan Bekiroğlu pasını ceza sahası dışındaki Sowe'a aktardı. Sowe, topu kontrol ettikten hemen sonra topu Pedrinho ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2.

22'nci dakikada Başakşehir etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mahmut Tekdemir pasını Serdar Gürler'e aktardı. Serdar Gürler, sol kanatta topla buluştuktan sonra topla kat ederek ceza sahası çizgisine kadar indi. Bu oyuncunun yerden içeri çevirdiği topa bekletmeden Deniz Türüç vurdu fakat top üst direkten döndü.

24'üncü dakikada MKE Ankaragücü'nde Efkan Bekiroğlu, orta alanda topla buluştu. Topu önüne alan Efkan Bekiroğlu, savunma arkasına sarkan Sowe'u gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içeri sağ çaprazından vuruşunda top önce Duarte'ye, sonrasında da kaleci Volkan Babacan'a çarptı. Volkan'dan seken top ise yan direğe çarparak oyun alanında kaldı.

27'nci dakikada Başakşehir mücadelede tekrar beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, arka direğe ortasını açtı. Arkaya gelen topu kaleci Bahadır Güngördü ayaklarıyla uzaklaştırdı. Uzaklaşan topu ceza sahası çizgisinde önünde bulan Dubois, bekletmeden vurdu fakat topun arasına savunma girdi. Altı pas üzerinde savunmadan seken topu önünde bulan Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

İlk yarı 2-2 sona erdi.

59'uncu dakikada MKE Ankaragücü'nün 3'üncü golü geldi. Ceza sahası içerisinde Sowe'un pasıyla topla buluşan Pedrinho, ceza sahası dışındaki Tolga Ciğerci'ye pasını aktardı. Tolga Ciğerci'nin bekletmeden vuruşunda Mahmut Tekdemir'e de çarpan top ağlarla buluştu: 2-3.

75'nci dakikada Başakşehir karşılaşmada tekrar beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Dubois, arka direğe ortasını açtı. Arka direkte topa iyi yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü'ye de çarpan top ağlarla buluştu: 3-3.

Karşılaşma 3-3 beraberlik ile sonuçlandı.