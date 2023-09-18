Başakşehir Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdığını açıkladı

Son dakika spor haberi: Rams Başakşehir'de flaş ayrılık. Baykuşlar, yıldız futbolcu Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Başakşehir'de beklenmedik ayrılık.

Lacivert-turuncular, Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşara sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Futbolcumuz Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Şener Özbayraklı'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

ŞENER ÖZBAYRAKLI KİMDİR?

Defans mevkinde forma giyen Şener Özbayraklı, 23 Ocak 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. 171 cm boyunda ve 71 kilo olan Özbayraklı, sağ ayağını kullanmaktadır.