Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, sahasında Kanarya ile oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Turuncu-lacivertliler, yarın oynanacak mücadeleyi kazanarak hem iç sahada rakibiyle galibiyet sayısını eşitlemek hem de kötü gidişatına 'dur' demek istiyor.



İç saha karnesi

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun takımı, bu sezon evinde oynadığı 13 müsabakada 9 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı. Topladığı 28 puanla bu alanda ligde 5. sırada bulunan Boz Baykuşlar, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol atarken, kalesinde 13 gole engel olamadı.



Başakşehir'de 7 futbolcu kart sınırında

Başakşehir'de Stefano Okaka'nın sakatlığı bulunurken, durumu maç saatinde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertlilerde Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Caner Erkin, Serdar Gürler, Ömer Ali Sahiner, Leo Duarte ve Ahmed Touba ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu futbolcular, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmeleri durumunda 31. haftada deplasmanda Giresunspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.



Her şey son 7 maçta değişti

İstanbul temsilcisi, ligin 21. haftasında 40 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alıyordu. Ancak ilerleyen haftalarda işler adeta tersine döndü ve turuncu-lacivertli takım 5. basamağa kadar geriledi.

Başakşehir, son 7 maçında Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş ve İstanbulspor'a mağlup olurken, Fatih Karagümrük ile Sivasspor'la da berabere kaldı. Medipol Başakşehir'in bu dönemdeki tek galibiyeti ise evinde 1-0 kazandığı Ankaragücü karşılaşması.