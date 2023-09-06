Başakşehir’de Recep Uçar sesleri! Süper Lig takımlarından Başakşehir'de, teknik direktörlük koltuğu için daha önce kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Uçar'ın ismi ön plana çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 10:38









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Başakşehir, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine turuncu-lacivertlilerde daha önce kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Uçar'ın ismi ön plana çıktı.



Rams Başakşehir, geçtiğimiz günlerde 2 sezondur teknik direktörlük görevini sürdüren Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını açıklamıştı. Söz konusu ayrılık sonrası birçok isim turuncu-lacivertli kulüple anılmaya başlarken, 47 yaşındaki Teknik Direktör Recep Uçar'ın ismi ön plana çıktı. Daha önce kulüpte alt yaş gruplarında ve A Takım'da yardımcı antrenör olarak Başakşehir'de görev yapan Uçar, 2021-2022 sezonunda da Ümraniyespor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmasında büyük rol almıştı.

