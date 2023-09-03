Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu dönemi sona erdi.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüna kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Emre Belözoğlu bu sezon 4 lig maçında puan toplayamadı.