Son dakika transfer haberleri: Başakşehir'in çok istediği Luka Milivojevic'in transferini Emre Belözoğlu açıkladı. Yıldız oyuncu Baykuş'a gelmeyecek.

Başakşehir, bir süredir temaslarda olduğu Luka Milivojevic'in transferinde mutlu sona ulaşamadı. İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, tecrübeli futbolcunun transferinin maliyete takıldığını bildirdi.

32 yaşındaki futbolcuyu istediklerini söyleyen Belözoğlu, oyuncunun maliyeti sebebiyle transferin gerçekleşmediğini bildirdi.

Öte yandan Emre Belözoğlu, Luka Milivojevic'in Dubai'ye transfer olacağını duyurdu.

Son olarak Crystal Palace forması giyen deneyimli ön libero, 2022-23 sezonunda toplam 21 maça çıktı ve 1 gollük katkı verdi.ri belli oldu.