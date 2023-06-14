Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, devre arasında Sevilla'dan kiraladığı Adnan Januzaj'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Adnan Januzaj'ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Adnan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.