Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, devre arasında Sevilla'dan kiraladığı Adnan Januzaj'la yolların ayrıldığını açıkladı.
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Adnan Januzaj'ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Adnan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.
Teşekkürler Adnan Januzaj— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) June 14, 2023
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