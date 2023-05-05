Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlamıştı.

Mücadelenin 82. dakikasında Patryk Szysz, sakatlanarak oyuna devam edememiş ve yerine Deniz Türüç girmişti.

Turuncu-lacivertli kulüp, oyuncunun son durumu hakkında açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, "4 Mayıs Perşembe günü MKE Ankaragücü ile oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamayan futbolcumuz Patryk Szysz'in yapılan tetkikler sonucunda ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması, diz kapağı bağında da esneme tespit edilmiş olup tedavisi planlanmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.