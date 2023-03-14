Başakşehir Gent'e hazır!
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında evinde Gent ile karşılaşacak olan Başakşehir, bu müsabakanın hazırlıklarını antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İstanbul Başakşehir FK Haberleri
Yayın Tarihi: 14.03.2023- 19:30
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında karşılaşacağı Gent maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon çalışması yapan turuncu-beyazlılar, idmanın son kısmında ise Gent maçının taktiğine çalıştı.
İstanbul temsilcisinde 22 yaşındaki ön libero Eden Karzev, sakatlığı nedeniyle idmanda yer almadı.