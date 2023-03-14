Başakşehir Gent'e hazır!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında evinde Gent ile karşılaşacak olan Başakşehir, bu müsabakanın hazırlıklarını antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2023- 19:30