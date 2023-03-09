UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Başakşehir, deplasmanda Gent ile kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi'nde oldukça başarılı bir grafik çizen Başakşehir, eleme ve grup maçlarında oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, Gent'i yenerek İstanbul'a avantaj ile dönmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve karşılaşmanın ilk 11'leri de bulunuyor. Peki, Gent - Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte maçın 11'leri...

Gent - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, Gent'e konuk olacak. Son 16 turu müsabakası öncesinde maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gent - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENT - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gent - Başakşehir maçı 9 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Gent: Roef, Montes, Piatkowski, Ngadeu, Fortuna, Kums, De Sart, Fofana, Cuypers, Hong, Orban.

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Leo Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Karzev, Berkay, Serdar Gürler, Januzaj, Okaka.

KONFERANS LİGİ'NDE 12 MAÇTA 8 GALİBİYET

Geçtiğimiz sezon düzenlenmeye başlayan UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ilk kez bu sene katılan Medipol Başakşehir, turnuvada sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertliler, eleme ve grup maçlarında oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, bu maçlarda 26 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR ZORLU RAKİPLERİNİ ELEDİ

2021-2022 sezonunda Süper Lig'i 4. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılmaya hak kazanan Başakşehir, bu turda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-1 ve 1-0'lık skorlarla eledi. 3. turda İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 ve 3-0'la geçerek turnuvanın dışına iten turuncu-lacivertliler, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'i 1-1'in rövanşında 3-1 yenerek grup aşamasına yükseldi. Başakşehir, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina takımlarıyla mücadele ettiği A Grubu'nu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı.

GENT PLAY-OFF'TA KARABAĞ'I ELEDİ

Konferans Ligi'nde ikinci sezonunu geçiren Belçika temsilcisi Gent ise Norveç'in Molde, İrlanda'nın Shamrock ve İsveç'in Djurgarden takımlarının bulunduğu F Grubu'nu 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 2. sırada tamamladı ve son 16 play-off turunda Azerbaycan ekibi Karabağ ile eşleşti. Eşleşmede iki takım da ev sahibi olduğu maçı 1-0'lık skorla kazanırken, rakibini penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakan Gent, son 16 turunda Başakşehir'in rakibi oldu.

ASpor CANLI YAYIN