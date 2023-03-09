UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, Gent'e konuk oluyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GENT - BAŞAKŞEHİR 11'LER:
Gent: Roef, Montes, Piatkowski, Ngadeu, Fortuna, Kums, De Sart, Fofana, Cuypers, Hong, Orban.
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Leo Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Karzev, Berkay, Serdar Gürler, Januzaj, Okaka.
GENT - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gent - Başakşehir maçı 9 Mart Perşembe günü saat 23:00'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.
KONFERANS LİGİ'NDE 12 MAÇTA 8 GALİBİYET
Geçtiğimiz sezon düzenlenmeye başlayan UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ilk kez bu sene katılan Medipol Başakşehir, turnuvada sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertliler, eleme ve grup maçlarında oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, bu maçlarda 26 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.
BAŞAKŞEHİR ZORLU RAKİPLERİNİ ELEDİ
2021-2022 sezonunda Süper Lig'i 4. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılmaya hak kazanan Başakşehir, bu turda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-1 ve 1-0'lık skorlarla eledi. 3. turda İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 ve 3-0'la geçerek turnuvanın dışına iten turuncu-lacivertliler, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'i 1-1'in rövanşında 3-1 yenerek grup aşamasına yükseldi. Başakşehir, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina takımlarıyla mücadele ettiği A Grubu'nu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı.
GENT PLAY-OFF'TA KARABAĞ'I ELEDİ
Konferans Ligi'nde ikinci sezonunu geçiren Belçika temsilcisi Gent ise Norveç'in Molde, İrlanda'nın Shamrock ve İsveç'in Djurgarden takımlarının bulunduğu F Grubu'nu 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 2. sırada tamamladı ve son 16 play-off turunda Azerbaycan ekibi Karabağ ile eşleşti. Eşleşmede iki takım da ev sahibi olduğu maçı 1-0'lık skorla kazanırken, rakibini penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakan Gent, son 16 turunda Başakşehir'in rakibi oldu.