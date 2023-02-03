Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil sakatlığını atlatıktan sonra oynanan Kayserispor maçına ilk 11'de başladı.

NTV Spor'un haberine göre; sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyemeyen Mesut Özil'in futbolu bırakacağı iddia edildi. Buna karşın kulüpten ya da oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi.

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, bu sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

Başakşehir'le bu sezon 8 maçta süre alan Mesut Özil, gol veya asist katkısı sağlayamadı.