Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

27 yaşındaki sağ açık, bu sezon boy gösterdiği 6 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı.