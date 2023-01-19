Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Alexandru Epureanu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Alexandru Epureanu ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. 2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından kulüp tarihinin ilk yabancı transferi olan Alexandru Epureanu, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur. Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, takımımızın kaptanlık görevini de başarı ile yürütmüştür. Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Alexandru Epureanu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

ÜMRANİYESPOR'LA İMZALADI

Başakşehir'den ayrılan 36 yaşındaki stoper, bir başka Süper Lig ekibi HangiKredi Ümraniyespor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu'yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.