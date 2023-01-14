Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Trabzonspor ile bizim oynadığımız oyun bu ligde çok beğenilmiyor. Biz bildiğimiz yapmaya devam edeceğiz"

"Türkiye'deki oyun mentalitesinin ve felsefesinin değişmesi gerekiyor. Biz de buna öncülük etmeye çalışıyoruz. Mutlaka hatalarımız vardır. Hatalarımız vardır. Oyunda yeni yeni tecrübe ettiğimiz durumlar ortaya çıkıyor."

"İlhan Palut bizden rahatsız, benden, Nuri Şahin'den rahatsız. Erken çıktığımızı dair düşünceleri olduğunu söylüyor. Biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var."